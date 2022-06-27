Çin, Etiyopya'ya 10 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika ülkelerine 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı desteğinde bulunacaklarını söylemişti.Abone ol
Çin'in Etiyopya'ya 10 milyon doz Sinopharm Kovid-19 aşısı teslim ettiği bildirildi.
Çin'in Addis Ababa Büyükelçisi Zhao Zhiyuan, Kovid-19 aşılarını Etiyopya Sağlık Bakanı Liya Tadesse'ye teslim etti.
Büyükelçi Zhiyuan, 10 milyon doz Kovid-19 aşısının özellikle kadın ve çocuklara uygulanacağını belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 29-30 Kasım 2021'de Senegal'de düzenlenen Çin-Afrika Forumu'nda Afrika ülkelerine 1 milyar doz Kovid-19 aşısı desteği vereceklerini açıklamıştı.