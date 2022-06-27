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Çin, Etiyopya'ya 10 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi

Çin, Etiyopya'ya 10 milyon doz koronavirüs aşısı gönderdi

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika ülkelerine 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı desteğinde bulunacaklarını söylemişti.

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Çin'in Etiyopya'ya 10 milyon doz Sinopharm Kovid-19 aşısı teslim ettiği bildirildi.

Çin'in Addis Ababa Büyükelçisi Zhao Zhiyuan, Kovid-19 aşılarını Etiyopya Sağlık Bakanı Liya Tadesse'ye teslim etti.

Büyükelçi Zhiyuan, 10 milyon doz Kovid-19 aşısının özellikle kadın ve çocuklara uygulanacağını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 29-30 Kasım 2021'de Senegal'de düzenlenen Çin-Afrika Forumu'nda Afrika ülkelerine 1 milyar doz Kovid-19 aşısı desteği vereceklerini açıklamıştı.

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