CHP'nin iddialarına AK Partiden net cevap: İstediğiniz mecrada tartışmaya hazırız

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 büyükşehir belediyesinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup başkanvekilleri belediye yönetimlerinin 'engelleniyoruz' yönündeki söylemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Abone ol

İSTANBUL, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grup başkanvekilleri AK Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ortak açıklamasını okuyan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'de son dönemlerde farklı hedeflerle algı ve manipülasyona dayalı siyasal bir iletişimin sürdürüldüğünü savundu.

Göksu, "Operasyon merkezi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olan, milli meselelerde dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı tercih eden bu muhalefet anlayışı ülkemizin ve demokrasimizin önündeki en büyük engeldir" dedi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının seçilmelerinin dördüncü yılına girmelerine rağmen kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmak yerine 'mazeret ve acziyet deklarasyonları' yayınladıklarını öne süren Göksu, başkanların bildirilerinin ortak başarısızlıklarına mazeret üretme ve engellendikleri yalanı etrafında kendilerine konfor alanı inşa etme gayretinden başka bir anlamının olmadığını söyledi.

Tevfik Göksu, "Siyasi anlayışımız gereği 'hayra motor, şerre fren' olma prensibi çerçevesinde hemşerilerimizin menfaatine olacak her türlü projeye destek vermeye daima hazır olduğumuzu milletimizin bilmesini istiyoruz. Şehirlerimizin ve hemşerilerimizin menfaatlerini tüm siyasi mülahazaların üzerinde tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Buna meclis zabıtları da şahittir" diye konuştu.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye meclislerinde alınan kararlara dair verileri paylaşan Göksu, şunları kaydetti: "İstanbul Büyükşehir Meclisine gelen 4 bin 64 dosyanın 3 bin 955'ine olumlu oy kullanmışız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların yüzde 97,4'üne 'evet' demişiz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de meclise gelen 6 bin 229 dosyanın 6 bin 33'üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların yüzde 97'sine 'evet' demişiz. Bizde durum böyleyken söz konusu CHP zihniyeti bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere ya 'hayır' demiş ya da engellemek için ellerinden geleni yapmış. Bugün bizlerin yapıcı muhalefet anlayışımıza rağmen her defasında belediye meclislerimizle birlikte hükümetimizi de suçlayarak kaynaklarının kesildiği yalanını söyleyen bu beceriksiz belediyelerin 'engelleniyoruz' bahanesini yine İstanbul ve Ankara örneğiyle ortaya koymak ve boşa çıkarmak istiyoruz."

Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü kaynağın 2021 yılında 20 milyar lira olduğunu oysa bu paranın 25,6 milyar liraya çıktığını belirterek, "Benzer bir durum Ankara için de geçerlidir. 2021 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 6,7 milyar liradır. Aynı yıl merkezi bütçeden Ankara Büyükşehir Belediyesine gelen para ise 9,3 milyar liradır. Yani 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5,6 milyar lira, Ankara Büyükşehir Belediyesine ise beklentisinden 2,6 milyar lira fazla para gelmiştir. Bu durum diğer büyükşehir belediyelerinde de aynıdır. Bu örnekler bile tek başına CHP'li belediyelerin 'engelleniyoruz' ve 'kaynaklarımız kesiliyor' algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Hizmet aşkı ve becerisi olan hiç kimse engellenemez" Hükümette AK Partinin bulunmasının CHP'li belediyelerin en büyük şansı olduğunu öne süren Göksu, "AK Parti, 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymak için gece gündüz çalışmakla kalmamış bu ülke için bir çivi dahi çakmak isteyen her kurumun önünü sonuna kadar açmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Göksu; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grupları olarak CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanına çağrıda bulunduklarını dile getirerek şöyle devam etti: "Engelleniyoruz yalanıyla etrafınıza çektiğiniz algı ve manipülasyon duvarlarının içinde oluşan konfor alanından çıkın ve şehirlerinize bakın. Bunu yaptığınız takdirde şehirlerinizin önündeki en büyük engelin bizatihi sizler ve CHP zihniyeti olduğunu göreceksiniz. Bunu kendiniz için yapmaya cesaretiniz yoksa lütfen çocuklarınız ve ülkemizin geleceği için yapın. Eğer bu cesareti gösteremiyorsanız ya da bu cesareti göstermenize birileri müsaade etmiyorsa sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız. Buradan 'hodri meydan' diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz. Bugüne kadar başkanı olduğunuz şehirlerde o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? Hangi projeyi getirdiniz de AK Parti grupları 'hayır' dedi? Ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ederiz."