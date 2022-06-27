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Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın

Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye çağrıda bulunarak, "Ek bütçenin genel kurulda görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." dedi.

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Muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendine yüzde 40,4 oranında zam istediği ifade edilmişti.

Enflasyon farkı oranınca tüm Cumhurbaşkanlarının aynı oranda maaş artışının olduğu durumu muhalefet asılsız iddialarla gündemde tutmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu iddialara kabine toplantısı sonrası sert cevap verdi.

TBMM'ye çağrıda bulunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin böyle bir isteği olmadığını belirterek, "Buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kurulda görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." dedi.

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