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İsveç'ten Türkiye'ye şirin görünme çabası: PKK bizim için de terör örgütüdür

İsveç'ten Türkiye'ye şirin görünme çabası: PKK bizim için de terör örgütüdür

TÜRKİYE ile görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını umduğunu söyleyen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde bulunan PKK, bizim için de terör örgütüdür" dedi.

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Andersson, cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri 'iyi ve yapıcı' olarak nitelendirdi.

"PKK bizim için de terör örgütüdür"
Türkiye ile görüşmelerin kısa sürede tamamlanacağını umduğunu söyleyen Andersson, "İsveç, teröre karşı güçlü duruşunu koruyacak, teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak. Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesindeki PKK, bizim için de terör örgütüdür" dedi.

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