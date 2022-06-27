Çanakkale'de gözaltına alınan HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
ÇANAKKALE'de gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Abone ol
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.