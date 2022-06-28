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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL'da Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 48 uyuşturucu satıcısına yönelik yapılan operasyonda 42 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri sabah saatlerinde Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bir adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katıldığı baskında torbacı olarak tabir edilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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