Konut fiyatları daha da artacak! Boş konutları devlet alsın önerisi

Konut piyasasındaki belirsizliklere dikkat çeken Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, “Güven sorunu var, istikrar yok” deyip ekledi: Konut fiyatları daha da artacak. Boş konutları devlet alsın, halka satsın." dedi.

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Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, sektörde kimsenin önünü göremediğini belirterek “Güven sorunu var, istikrar yok” dedi. Konut fiyatlarının daha da artacağını öngören Kurt, “Boş konutları devlet alsın, halka satsın” önerisi getirdi.

Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın haberine göre, KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, konut fiyatlarının neden bu kadar pahalı olduğu sorusuna, “En temel sebebi maliyet. İnşaat maliyeti, girdi kalemleri enflasyonun çok üzerinde arttı. İnşaat malzemesinin yüzde 85'i dövize endeksli. Döviz artınca maliyet de artıyor. Dövizde artış yüzde 15’ken malzemedeki artış 300, 350’leri buldu. Mesela demirde. Piyasada dövizin daha da artacağı beklentisi var. Demir döviz endeksli ama dolar yüzde 15 arttı da enerji yüzde 200, 250 arttı. E demir için çok güçlü ciddi bir enerji kaynağı gerekiyor. Devletin buna girmesi gerek. Özetle inşaat kalemleri enflasyonun üzerinde arttı çünkü bu inşaat kalemlerinin üretilmesi için gereken malzeme de ham madde de dışa bağımlı” diye yanıt verdi.

Kurt, açıklanan 3 konut paketini de şöyle değerlendirdi:

“Satışı teşvik eden bir paket. Biz piyasada malını satamamış firmaları kurtarmak istiyorsak doğru bir strateji. Türkiye’de satışla ilgili olağanüstü bir sorun yok. Alt gelirli konut satışlarına çıkıyoruz, 160 bin başvuru alıyoruz. Lüks konutumuza aşırı talep var. Orta gelire yok. Sorun orada. Bu satışı teşvik ediyor ama üretim yok ki. O zaman bu mallar satılınca arz fazlası olunca bu da zam olarak yansıyacak.”

Kurt, bakanlığın konut sorununa çözüm için açıkladığı Hazine'nin şehrin çeperlerindeki arazilerinin satışına ilişkin düşüncelerini de şöyle aktardı:

“Külliyen zarar. İstanbul’da zaten arsa stoğu sorunu var. Yeni arsa üretilmesi gerekiyor. İstanbul zaten doğal eşiklerine dayandı. Demek ki yeni yerleri imara açacak, planlayacak ve satacak. Konut fiyatlarını düşürmek zaten mümkün değil ama durdurabiliriz. Bunun önlemi de çok konut üretmek olmaz. İstanbul gibi büyük kentlerde nereye yapacağız? Şehir zaten doğal eşiklerine kadar dayanmış. İşte o şehirleşme olarak bir ihanet olur.”