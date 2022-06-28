Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı 1625 lira artış masada

Asgari ücret zammı kesinleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonuna kalmadan rakamların vatandaş ile duyurdu. Milyonlarca çalışan “Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?” sorusunun cevabını merak ederken, 1625 lira artış formülü gündemde.

Abone ol

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zammı görüşmek için çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından en çok merak edilen konu ise asgari ücrete ne kadar artış yapılacağı oldu.

Vatandaşlar enflasyonun üzerinde bir artış beklerken ekonomistler bu beklentilere de açıklık getirdi.

1625 liralık alan

2022 yılında çalışanların alacağı asgari ücret tutarında ve bazı vergi uygulamalarında değişikliğe gidilmişti. 2021 yılında 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 yılında yapılan düzenlemeyle 4.253,40 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi, damga vergisi ve gelir vergisi uygulamalarında da değişikliğe gidildi. Şu anda işveren sadece prim kesintisi bulunuyor. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği en çok konuşulan formül olarak değerlendiriliyor.

2022 yılında çalışanların alacağı asgari ücret tutarında ve bazı vergi uygulamalarında değişikliğe gidilmişti. 2021 yılında 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 yılında yapılan düzenlemeyle 4.253,40 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi, damga vergisi ve gelir vergisi uygulamalarında da değişikliğe gidildi. 5.004,00 TL brüt asgari ücretin 750,56 TL’si işçiden alınan SGK primi olarak kesiliyor. Bunun yanı sıra işveren de sigorta primi ödemesi yapıyor.

Brüt ücrete yapılan eklemeler şu şekilde:

● SGK primi işçi payı (Brüt ücret üzerinden %15,5) – 775,62 TL

● İşveren İşsizlik Sigorta Payı (Brüt ücret üzerinden %2) – 100,08 TL

Sonuç olarak işveren için 2022 asgari ücret maliyeti 5.879,70 TL olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücret net rakam üzerinden bakıldığında kamunun elinde 1625 liralık bir alan olduğu ifade ediliyor. Bu durumda asgari ücretin 5 bin 878 liraya yükselebileceği belirtiliyor. İşverenin yükünün belli bir süre üzerinden tamamen alınıp, maliyeti işsizlik sigorta fonundan karşılayarak 5 bin 878 lira zam yapılmasının mümkün olduğu kaydedildi. Hatta Erdoğan’ın devreye girerek bu rakamın 6 bin liraya tamamlanabileceği ihtimali de gündeme geldi.