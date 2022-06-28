Enes Ünal İtalya yolcusu! Juventus peşine düştü

Geçtiğimiz sezon başarılı performans sergileyen ve oylarıyla kulüpte yılın futbolcusu seçilen Enes Ünal'a Juventus talip oldu. İtalyan ekibinin, milli futbolcuya 25 milyon euro civarında bir teklif beklediği belirtildi.

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Geçen sezon Getafe'de 37 maça çıkan Enes Ünal, 37 maçta 16 gol ve 1 asistlik performansıyla fırtınalar estirmişti. Milli futbolcumuz başarılı performansı Juventus'un dikkatini çekti.

Enes Ünal'ın durumunu sordular

Fanatik'in COPE'den aktardığı habere göre, Juventus, Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor. İtalyan devi, Getafe ile iletişime geçerek Milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.

Eenes Ünal'ı yedek golcü olarak düşünüyorlar

Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan golcü için Getafe, 25 milyon Euro civarında bir teklif bekliyor. Ancak Juventus, kadrosuna yedek golcü olarak katmak istediği Enes Ünal için bu miktarı ödemeye sıcak bakmıyor.

Getafe'de yılın futbolcusu oldu

2020 yılında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe'de yılın futbolcusu seçilmişti.