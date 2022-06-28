Cüneyt Arkın neden öldü ilk eşi ve sakladığı kızı kimdir! Karısı Betül ve çocukları yıkıldı
Yeşilçam'ın aksiyon aktörü Cüneyt Arkın bugün 84 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir hastalıkla boğuşan Cüneyt Arkın'ın ölümü eşi Betül Arkın ile çocuklarını yıktı. 2 kez evlenen Cüneyt Arkın ilk eşini ve ondan olan kızı Filiz Canlı'yı hep yok saymıştı. Cüneyt Arkın uzun süredir KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu. İşte Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyenler:
84 yaşındaki Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve çocukları hemen hastaneye koştu. Cüneyt Arkın burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın KOAH hastasıydı ve daha önce de hastanelerde tedavi görmüştü. Yaşamını yitirdiği hastaneden yeni açıklama geldi. İşte Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebini duyuran o açıklama ve özel hayatının bilinmeyenleri:
Hastane, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı : Cüneyt Arkın dün gece ambulansla Liv Hospital hastanesine götürülmüştü. Yaşamını yitirdiği hastaneden ölüm sebebine ilişkin şu açıklama geldi:
-"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."
8 Eylül 1937 yılında Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya gelen Cüneyt Arkın'ın o zamanlar ismi Fahrettin Cüreklibatır'dı... Babası kurtuluş savaşında yer almış biriydi. Soyadı da ordan geliyordu. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Cüneyt Arkın, lisede Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile sınıf arkadaşıydı.
Cüneyt Arkın ya da gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda ilk eşi ve kızının annesi Güler Morcan'a aşık oldu. 1965 yılında Güler Morcan ile Cüneyt Arkın nikah masasına oturup evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz işte bu evlilikten 1966 yılında dünyaya geldi.