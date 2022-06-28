Cüneyt Arkın neden öldü ilk eşi ve sakladığı kızı kimdir! Karısı Betül ve çocukları yıkıldı

84 yaşındaki Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve çocukları hemen hastaneye koştu. Cüneyt Arkın burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın KOAH hastasıydı ve daha önce de hastanelerde tedavi görmüştü. Yaşamını yitirdiği hastaneden yeni açıklama geldi. İşte Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebini duyuran o açıklama ve özel hayatının bilinmeyenleri: