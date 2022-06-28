Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kral çıplak' diyen Bülent Arınç hakkında konuştu

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, "kral çıplak" diyerek AK Parti'de tepkileri üzerine çeken Bülent Arınç, için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına “İhraca gerek yok. Küskün sayısını artırmayın’’ dediğini yazdı.

Abone ol

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner’in, Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısında kullandığı “kral çıplak” ifadesiyle dikkatleri üzerine çeken eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “ihraç edilmesi gerektiği” yönündeki görüşünün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini yazdı.

Yarkadaş’ın aktardığına göre, kurmaylarının görüşlerini dinleyen Erdoğan, “İhraca gerek yok. Küskün sayısını artırmayın’’ yanıtını verdi.

Yarkadaş, “Erdoğan’ın verdiği bu cevabın ardından, Arınç’ın dosyası ‘şimdilik’ rafa kaldırıldı. Ancak dün konuştuğum AKP’li bir kaynağım, ‘Disiplin Kurulu önümüzdeki günlerde toplanacak. Bu konu muhtemelen orada da gündeme gelecektir’ ifadesini kullandı. Ancak AKP’li kaynağım da Erdoğan’ın ‘Küskün sayısını artırmayın’ talimatının ardından Arınç’ın disipline gönderilmesinin ‘imkansız’ hale geldiğini belirtti” diye yazdı.

Ne olmuştu?

1987 yılında Turgut Özal'ın fikri önderliğinde kurulan Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bülent Arınç ve Ertuğrul Günay gibi isimler katılmıştı.

Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya, AK Parti'li yetkililerin ve hükümete yakın gazetecilerin katılmamasına "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir." sözleriyle tepki göstermiş, bu sözler iktidara yakın isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AK Parti'li Mehmet Metiner "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olursa olsunlar." diyerek Arınç'a tepki göstermişti.