Maymun çiçeği virüsünde beklenmedik gelişme! Uzmanlar uyardı

Maymun çiçeği virüsünün beklenmedik hızda mutasyon geçirdiği ortaya çıktı. Normalde beklenen mutasyonu 5-10 arası kalması gerekirken 50'yi bulduğu açıklandı. Maymun çiçeği artık daha da bulaşıcı.

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Hastalığın genetik yapısını araştıran araştırmacılara göre maymun çiçeğivirüsünün emsalsiz bir oranda mutasyon geçirdiği görünüyor.

Nature Medicine adlı bilimsel tıp dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre Portekizli araştırmacılar, normalde beklenen sayı 5 ila 10'ken, inceledikleri virüslerde 50 genetik mutasyon tespit etti.

Çoğu Portekiz'den olmak üzere 15 maymun çiçeği virüsü toplayan ekip, bunların genetik verilerini yeniden oluşturdu.

Ekip, bulgular üzerinden hareketle, bunun "önceki tahminler göz önüne alındığında beklenenden daha fazla olduğunu" söyledi ve bu rakam, maymun çiçeğinin de aralarında bulunduğu ortopoks virüslerine dair önceki çalışmalarından 6 ila 12 kat daha fazla.

Araştırmacılar, buldukları sonuçların bir "hızlandırılmış evrim" vakasına işaret edebileceğini düşünüyor.

Çalışmanın ortak yazarı olan Portekiz'deki Ulusal Sağlık Enstitüsü Genomik ve Biyoinformatik Birimi Başkanı João Paulo Gomes, mutasyon sayısının "epey beklenmedik" olduğunu söyledi.

Gomes, Newsweek'e "Bu 2022 maymun çiçeği virüsünün muhtemelen 2017 Nijerya salgınındaki virüsün soyundan geldiği düşünülürse, 5 ila 10 ek mutasyondan fazlası beklenmez ama 50 mutasyon gözlemlendi" dedi.

Artık bu 2022 virüsünün bulaşıcılığını artırıp artırmadığını anlamak için, uzman grupların laboratuvar deneyleri yapmasını umuyoruz.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, perşembe itibarıyla 44 ülkede 3 bin 500'den fazla vaka bildirildi.

Pazartesi itibarıyla Birleşik Krallık'ta 793 doğrulanmış maymun çiçeği vakası görülürken, bunların 766'sı sadece İngiltere'den.

Maymun çiçeği, hayvanlardan kaynaklandığına inanılan ve cilt lezyonlarına neden olan nadir bir hastalıktır. Çiçek hastalığıyla aynı virüs ailesinden gelir ve Batı ve Orta Afrika'nın belirli bölgelerinde endemiktir.

Bununla birlikte, bilindiği kadarıyla Batı veya Orta Afrika'yla bağlantıları olmayan vakalar da dahil olmak üzere, bu yıl virüsün genellikle yayılmadığı yerlerde ilk çok ülkeli maymun çiçeği salgını görüldü.

CDC'ye göre virüs enfekte bir kişi ya da hayvanın giysileriyle, lezyonlarla, solunum damlacıklarıyla doğrudan temas ve vücut sıvılarının paylaşılması yoluyla yayılabilir.

Virüsün belirtileri arasında kabarıklık ya da sivilce gibi görülebilen döküntüler, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve şişmiş lenf düğümleri var.