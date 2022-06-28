Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor gözler Türkiye'de olacak NATO zirvesi başlıyor

NATO son yılların en kritik zirvesini Ukrayna savaşı gölgesi altında gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere bugün İspanya'ya gidiyor.

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Dört ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğinin tatışıldığı bir dönemde, NATO’da son yılların en kritik zirvesi gerçekleştirilecek.

Bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de liderlerin bir araya geleceği zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO’nun 2030 Stratejik Konsepti tanımlaması Madrid’deki zirvenin ana başlıklarını oluşturacak.

Zirvenin en önemli gündem maddesi ise NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’nın bu sürecini veto etme kararı alan Türkiye’nin ikna edilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın da davet edildiği NATO zirvesinde tüm gözlerin Türk heyetinde olacağına işaret ediliyor.

Zirve kapsamında ittifak üyelerinin Türkiye’yi ikna etmenin yollarını arayacağına ve İsveç ile Finlandiya’ya yönelik Ankara’nın blokajın kaldırılması için çaba gösterileceğine dikkat çekiliyor. Türkiye’nin terör örgütlerine destek veren bu iki ülkeye karşı pozisyonunda ise şu ana kadar herhangi bir değişiklik yok.

Ankara, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmak için bu ülkelerdeki PKK/YPG ve FETÖ bağlantılı kişilerin iadesi ve bu örgütlerle bağlantılı kurum ve derneklerin faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyor. Ayrıca, İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye yönelik uygulanan savunma sanayisi kısıtlamalarını kaldırılması da Ankara’nın öncelikli taleplerini oluşturuyor.

Öte yandan, NATO liderler zirvesi öncesi Madrid’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında liderler düzeyinde bir dörtlü bir zirve yapılacak. Bu arada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dörtlü zirve öncesi "İsveç teröristler için güvenli bir liman olmayacak. Güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişileri sınır dışı etmek için ilgili makamlar yoğun bir şekilde çalışıyor" açıklaması yaptı.

ERDOĞAN VE BIDEN GÖRÜŞEBİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Madrid’deki tarihî NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Biden’in görüşebileceğini duyurdu. İki liderin buluşmasında, ilişkilerde gerilime sebep olan PKK/YPG ve FETÖ konusu ile Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik yeni bir askerî operasyonu masadaki en dikkat çeken başlıklar arasında olması öngörülüyor. Masadaki diğer önemli başlıklar arasında S-400 meselesinden dolayı uygulanan CAATSA yaptırımları ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ile ABD’den yeni F-16 tedariki bulunuyor.