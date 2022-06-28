Cüneyt Arkın oğulları kaç tane Kaan ve Murat Cüreklibatır kaç yaşında?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan efsane isim Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi duyanları kahretti. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 84 yaşında öldü, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve hastalığı henüz bilinmiyor. Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın 3 kez nikah kıydı iki kez Betül Cüreklibatır ile bir kez de doktor Güler Mocan ile evlendi. Cüneyt Arkın'ın 2 oğlu bir de Filiz adında kızı var.

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Efsane oyuncu, yeşilçam'ın duayen ismi Cüneyt Arkın öldü, ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini kahretti. Son günlerde yazdığı kitapla konuşulan Cüneyt Arkın'ın hastalığı ve ölüm nedeni henüz doktorlar ve ailesi tarafından açıklanmadı. 84 yaşında ölen Cüneyt Arkın'ın hayatı da merak edildi. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 84 yaşında öldü, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve hastalığı henüz bilinmiyor. Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın 3 kez nikah kıydı iki kez Betül Cüreklibatır ile bir kez de Güler Mocan ile evlendi. Cüneyt Arkın'ın 2 oğlu bir de kızı var.

Hastalığı neydi: Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve çocukları hemen hastaneye koştu. Cüneyt Arkın burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın KOAH hastasıydı ve daha önce de hastanelerde tedavi görmüştü.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Cüneyt Arkın eşi ve oğulları ve torunları ile birlikte

Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.

Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi.

Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi görmüştür.

Evlilikleri: Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. Bu evlilikten kızları Filiz (1966) doğdu. 1968'de boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Arkın'ın, bu evlilikten Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Siyasi hayatı: Türk milliyetçisi kimliğiyle tanınan Cüneyt Arkın 2002 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda İşçi Partisi adına düzenlenen "İşçi Partisi Hükümeti’nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.