Erol Evcil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Erol Eşrefoğlu Gülben Ergen aşkı

Şuc örgütü lideri olan Erol Eşrefoğlu bilinen adıyla Erol Evcil Ankara'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Kara para aklama, cinayete azmettirme olayları ile bilinen Erol Evcil, bir dönem şarkıcı Gülben Ergen ile aşk yaşamıştı. Peki kidmir Erol Evcil, kaç yaşında, aslen nereli, Erol Eşrefoğlu evli mi, eşi var mı?

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ANKARA'da yapılan operasyonla aralarında suç örgütü lideri olan Erol Evcil'in de olduğu 3 kişi gözaltında alındı. Bu haberin ardından bir dönemin karanlık isimlerinden olan, suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu bilinen adıyla Erol Evcil de yeniden merak konusu oldu. Kara para aklama ve cinayete azmettirme suçlarıyla sık sık gündeme gelen Erol Evcil bir dönem Gülben Ergen aşkıyla da çok konuşulmuştu. Peki kidmir Erol Evcil, kaç yaşında, aslen nereli, Erol Eşrefoğlu evli mi, eşi var mı?

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” Operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.

Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Erol Evcil kimdir: Erol Evcil, 2 Mayıs 1966 tarihinde Mudanya'da doğdu. Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu ve kara para aklama gerekçesiyle yargılanan Bursalı iş adamı. Eşrefoğlu Turizm şirketiyle 1986 yılında iş hayatına atılan Evcil, 1991 yılında Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar'la yakın ilişkisi sayesinde iplik işine girdi. Çağlar ve Ali Osman Sönmez'den iplik alarak piyasaya girdi. Uzun süre sahte pasaport alarak askerlikten kurtulmak için hile yaptığı gerekçesiyle gıyabi tutuklama kararıyla arandı.

Bu süre zarfında Türkiye İş Bankası'ndan kredi aldı. Asker kaçağı olarak yakalandıktan sonra İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda yer alan Adil Öngen'in Türkbank'ın Evcil'e satışına engel olduğu için Alaattin Çakıcı'nın adamları tarafından taranması olayına adı karıştı. Bu olay ise aralarında geçen telefon görüşmeleri yüzünden patlak verdi.

Haziran 1997'de Orta Doğu ve Balkanlar'ın en büyük entegre zeytin fabrikasını kurduğunu kamuoyuna ilan eden Evcil'in, adı kısa sürede "Zeytin Kralı"na çıktı. Alaattin Çakıcı'nın arkadaşı olduğu bilinen Evcil'in bu ilişkileri sayesinde kamu bankalarından rahatlıkla kredi aldığı da ortaya çıktı.

Türkiye İş Bankası'nın, Evcil'in dev yatırımı Eze Zeytincilik'e 150 milyon dolar kredi verdiği, ayrıca Evcil'in 26.7 milyon dolarlık borcunu da karşıladığı ortaya çıktı. Bu süreç, yıllarca İş Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ünal Korukçu'nun bankadan emekli olmasına neden oldu.

Türkbank'ın ise iş adamı Korkmaz Yiğit tarafından satın alınma girişiminden önce Evcil'e 12.5 milyon dolarlık döviz kredisinin yanı sıra 1.5 trilyon liralık da dövize endeksli kredi verdiği belirlendi.

Evcil ayrıca Adil Öngen'in arabasının kurşunlanması olayında Çakıcı'yı azmettirdiği gerekçesiyle suçlandı ve hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Evcil'in Türkbank'ı almak istediği, banka müdür muavinlerinden Burhan Ünlüata'nın bu girişime engel olması üzerine Ünlüata'nın yakın arkadaşı borsacı Adil Öngen'e baskı yaptığı belirtildi. Evcil'in Öngen'i defalarca telefonla arayarak tehdit ettiği öne sürülen iddianamede, sanığın Çakıcı'yı devreye soktuğu da belirtildi.