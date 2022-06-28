Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.