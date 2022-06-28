Erol Evcil kimdir kaç yaşında aslen nereli? Erol Evcil evli mi çocukları var mı?

Şuc örgütü lideri olan Erol Eşrefoğlu bilinen adıyla Erol Evcil Ankara'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Kara para aklama, cinayete azmettirme olayları ile bilinen Erol Evcil, bir dönem şarkıcı Gülben Ergen ile aşk yaşamıştı. Peki kimdir Erol Evcil, kaç yaşında, aslen nereli, Erol Eşrefoğlu evli mi, eşi var mı?

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ANKARA'da yapılan operasyonla aralarında suç örgütü lideri olan Erol Evcil'in de olduğu 3 kişi gözaltında alındı. Bu haberin ardından bir dönemin karanlık isimlerinden olan, suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu bilinen adıyla Erol Evcil de yeniden merak konusu oldu. Kara para aklama ve cinayete azmettirme suçlarıyla sık sık gündeme gelen Erol Evcil bir dönem Gülben Ergen aşkıyla da çok konuşulmuştu. Peki kidmir Erol Evcil, kaç yaşında, aslen nereli, Erol Eşrefoğlu evli mi, eşi var mı?

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” Operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı.

Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Erol Evcil kimdir:

Erol Evcil ya da gerçek adıyla Erol Eşrefoğlu 2 Mayıs 1966 yılında Bursa'nın Mudanya kentinde dünyaya gelmiştir. İş insanı olan Erol Eşrefoğlu (Evcil) pek çok alanda faaliyetleri vardır. Bursalı iş adamı Eşrefoğlu Turizm şirketiyle 1986 yılında iş hayatına atıldı. 1991 yılında Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar'la yakın ilişkisi sayesinde iplik işine girdi. Çağlar ve Ali Osman Sönmez'den iplik alarak piyasaya girdi.

Bursalı işadamı Erol Evcil, infaz yasası düzenlemesi sonrası 16 Nisan 2020 tarihinde İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Evcil, bir dönem "Zeytin Kralı" olarak anılıyordu. Eze Zeytincilik'in eski sahibi Erol Evcil, 2015 yılından beri cezaevinde kara para aklamak ve organize suç örgütü yönetmekten bulunuyordu.

Erol Evcil, 25 Kasım 1995 yılında cinayete kurban giden Tunca Tekstil'in sahibi olan Bursalı iş adamı ve tekstilci Nesim Malki, cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. Malki cinayetini azmettirmek suçundan tutuklu bulunan Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020 tarihinde cezaevinden tahliye edildi. Malki, piyasaya faizle para vererek tefecilik yapmasıyla da tanınıyordu.