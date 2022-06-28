Aykut Erdoğdu'yu ifşa eden eski eş isyan etti! CHP olunca susuyorlar, bana baskı yapıyorlar

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 3.5 ay önce boşandığı eşi Özge Erdoğdu, hem Erdoğdu'nun hem de iki hafta önce evlendiği yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'un ses kayıtlarını yayınladı. İçinde skandal itirafların olduğu ses kayıtlarının ardından CHP kısa bir açıklama ile olayın üzerini örtmeşe çalışırken, Özge Erdoğdu isyan etti: "CHP olunca her şeyi sustururlar. Üzerime baskı yapılıyor. Nerede o CHP'deki kadın hakları savunucuları."

Abone ol

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile telefonda yaptığı görüşmede, yeni evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündem oldu. Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen'in yayınladığı ilk ses kaydında, Erdoğdu 2 hafta önce evlendiği eşi Tuba Torun için "50 adamla yatmış" diyordu. İkinci ses kaydında ise Tuba Torun, "Dolarla milletvekili oluyorlar" diye ağlamıştı.

CHP'din Erdoğdu'ya naif 'istifa et' mesajı

Yaşanan kaset skandalının ardından CHP yönetimi çirkinlikleri soğutmaya çalıştı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da skandalla ilgili henüz açıklama yapmaması büyük tepki çekti.

Eğer bu olay AK Parti'de yaşansaydı sözde demokratlar...

Eski eş Özge Pomen'in dün yayımladığı son Twitter mesajında CHP yönetimine ve CHP'lilere isyan etti. "Heybemde çok şey var da partime zarar vermek istemiyorum." diyen Özge Pomen, "Eğer bu olay AK Parti'de yaşansaydı kadın hakları dernekleri, sözde demokratlar meydanlar inmişti. Ama konu CHP olunca her şey bastırılır, susturulur." ifadelerini kullandı.

Nerede o sevecen kadın hakları savunucusu partili dostlarım!

"Şu anda üzerimdeki baskıları tahmin bile edemezsiniz" diyen Özge Pomen, "Nerede o sevecen kadın hakları savunucusu partili dostlarım. Ama şunu bilin ki ben bunlardan korkacak bir kadın değilim. Utanılacak bir şey yapmadım çok şükür. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan, yarın size olabilir" ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun ile eski eşi Özge Pomen arasındaki konuşmanın kaydı.