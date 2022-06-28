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Arifiye'de yolco otobüsü alt geçitte sıkıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arifiye'de yolco otobüsü alt geçitte sıkıştı

Denizli’den Sakarya’ya gelen yolcu otobüsü Arifiye ilçesinde bulunan 3 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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Görünmez kaza, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli’den Sakarya’ya gelen Metro firmasına ait 20 GJ 668 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, alt geçitte sıkıştı.

Araç içerisinde bulunan yolcular indirildi, durum polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerce otobüs bulunduğu yerden kurtarıldı. Otobüste ve alt geçitte maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce farklı bir firmaya ait yolcu otobüsü yine aynı alt geçide sıkışmış ve bulunduğu yerden uzun uğraşlar neticesinde kurtarılmıştı.

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