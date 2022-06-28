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Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Ekipler güçlükle ikna etti

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Ekipler güçlükle ikna etti

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 5’inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı vekilleri ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5’inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı.

Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adliyeye sevk edilen ekipler şahsın muhtemel atlama ihtimaline karşı branda açarken, bir yandan da şahsı ikna çabaları başladı. Başsavcı vekilleri ile diğer yetililerin ikna çabalarının ardından M.B. isimli şahıs çıktığı korkuluklardan indirildi.

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