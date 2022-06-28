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İsveç'in PKK'lı Milletvekili'nden NATO tehdidi! 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense...'

İsveç'in PKK'lı Milletvekili'nden NATO tehdidi! 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense...'

TÜRKİYE, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğine dair müzakereler sürerken, İsveç'in PKK yanlısı milletvekili Emine Kakabaveh'den İsveç hükümetine üstü örtülü tehdit geldi. Kakabaveh'in, NATO konusundaki sözleri yeni krizin habercisi mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği İsveçli vekil Emine Kakabaveh İngiliz basınına konuştu. Geçtiğimiz haftalarda İsveç hükümetinin düşmesini bir oyla engelleyen ve buna karşılık taleplerde bulunan Kakabaveh üstü kapalı tehditlerine devam etti.

İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim
Daha önce İsveç hükümetini bütçe oylamasında hayır oyu vermekle tehdit eden PKK yanlısı vekil kritik NATO zirvesine saatler kala Stockholm yönetiminden geri adım atmasını istedi. The Times'a konuşan Kakabaveh, 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim' dedi.

İsveç’in Erdoğan’ın hoşuna gidecek şeyler yapması...
İsveç'te pek çok kişinin NATO üyeliğine sıcak bakmadığını iddia eden PKK yanlısı vekil sözlerine şöyle devam etti; 'İsveç’in Erdoğan’ın hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışmasını görmek çok garip.'

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