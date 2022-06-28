Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor! Halka yakıt verilmeyecek sadece...

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, yakıt satışlarına 10 Temmuz'a kadar kısıtlama getirildiği bildirildi.

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The Week'in haberine göre hükümet, 10 Temmuz'a kadar yalnızca temel hizmetlerin verileceğini ve ülke yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu için diğer tüm operasyonların geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardena, "Bugün gece yarısından 10 Temmuz'a kadar yalnızca sağlık, savunma, enerji ve ihracat sektörlerine yakıt verilecek." dedi.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.