Son anketi yazdı: Enflasyonun yüzde 70'e yaklaştığı dönemde Erdoğan yükseliş sürecinde!

Enflasyonun yüzde 70'e yaklaştığı ve ekonomi ve işsizliğin temel sorun olduğu süreçte son anketlere dikkat çeken Abdulkadir Selvi, "Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı, ekonomi ve işsizliğin tartışmasız bir şekilde en önemli sorun olduğu bir dönemde Erdoğan, söz konusu cumhurbaşkanlığı seçimi olunca yeniden yükseliş sürecine girdi" diye yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında siyasi partilerin oy oranlarındaki iniş çıkışları değerlendirdi.

"Siyasette ilginç bir gelişme gözlemleniyor. Hızlı yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. Henüz siyasette tektonik bir kırılma yaşanıyor demek için erken. Bu süreç seçim kararının alınmasıyla birlikte hızlanabilir. Çünkü oylar belli isimler ve partiler etrafında toplanıyor" ifadelerine yer veren Selvi, yazısında şu şekilde devam etti.

Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar’ın 13-24 Haziran tarihleri arasında 3100 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırma ilginç sonuçlar içeriyor.

Sonar’ın anketinde cumhurbaşkanlığı seçimi için önemli ipuçları yer alıyor. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin bu sonuçları masaya yatırmasında yarar var. Önce sonuçları paylaşmak istiyorum.

"Küçük partilerden büyük partilere doğru bir yöneliş söz konusu. Vatandaş, oylarının zayi olmaması için belli partilerin etrafında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise aday ismi önplana çıkıyor. Adayın kim olacağı seçimin kaderini doğrudan etkileyecek. Çünkü halk nasıl bir cumhurbaşkanı görmek istiyorsa ona göre oy verecek. Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar’ın 13-24 Haziran tarihleri arasında 3100 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırma ilginç sonuçlar içeriyor."

Sonar, isim vermeden ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?’ diye sormuş.

'Erdoğan yeniden yükselişte'

"Ankete katılanların yüzde 40.2’si Recep Tayyip Erdoğan diyor. İkinci sırada ise yüzde 17.8’le Mansur Yavaş geliyor" diyen Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden yükselişe geçtiğini vurguladı:

"Enflasyonun yüzde 70’e yaklaştığı, ekonomi ve işsizliğin tartışmasız bir şekilde en önemli sorun olduğu bir dönemde Erdoğan, söz konusu cumhurbaşkanlığı seçimi olunca yeniden yükseliş sürecine girdi. Optimar’ın mayıs ayı anketi de Erdoğan’ın yükselişini ortaya koyuyordu."