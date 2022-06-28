Ara zam sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak? Tüm çalışanları etkileyecek uzman isim bomba formülleri sıraladı
Asgari ücrette hem işçi tarafından hem de işveren tarafından açıklamalar yapılırken yeni bir komisyon toplantısı da gündeme gelebilir.Asgari ücret güncellemesi için ise 3 ayrı artış oranı üzerinde duruluyor.
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak artışta... Uzman isim Faruk Erdem yazısında önemli bir detaya değindi ve üç formül sıraladı. Bu formüller uygulanırsa asgari ücret bakın ne kadar olacak? İşte Erdem'in yazısı:
Asgari ücret artışları yer yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda 5 işçi temsilcisi(TÜRK-İŞ), 5 işveren temsilcisi (TİSK) ve 5 hükümet temsilcisi yer alıyor. Komisyonun başkanı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oluyor. Böylece yılda bir kez asgari ücret belirleniyor.
Bu yıl ise enflasyondaki artış sonrasında bir Temmuz güncellemesi gündeme geldi. Komisyona katılan Türk-İş ve TİSK yetkililerinin yaptığı açıklamada bu güncellemenin yapılmasına katkı verileceği belirtildi.
Böylece asgari ücret Aralık ayından önce Temmuz ayında artırılarak bir ara zam yapılmış olacak. Artan asgari ücret sadece asgari ücretliyi değil tüm çalışanları olumlu etkileyecek.