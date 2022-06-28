Ara zam sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak? Tüm çalışanları etkileyecek uzman isim bomba formülleri sıraladı

Asgari ücret artışları yer yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda 5 işçi temsilcisi(TÜRK-İŞ), 5 işveren temsilcisi (TİSK) ve 5 hükümet temsilcisi yer alıyor. Komisyonun başkanı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oluyor. Böylece yılda bir kez asgari ücret belirleniyor.