Prens Charles Katar Şeyhi'nden çantada 1 milyon euro aldı! Hayırseverler için almış

İngiltere, Prens Charles’ın Katar Şeyhi’nden bir çanta içinde 1 milyon euro bağış aldığı iddiasıyla çalkalanıyor. Clarence House, Sunday Times gazetesinin haberini doğruladı, bağışın usulüne uygun olduğunu söyledi.

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Sunday Times gazetesi, Galler Prensi’nin bağış olarak Katar Şeyhi’nden nakit 1 milyon euro aldığını yazdı.

Clarence House, İngiliz gazetesinin, Galler Prensi'nin Katarlı bir politikacıdan 1 milyon euro nakit içeren bir çantayı kabul ettiğini yazmasının ardından, Prens Charles'ın hayırsever bağışlar aldığını ve bu bağışlarla ilgili doğru süreçlerin izlendiğini açıkladı.

Clarence House, CNN’e yaptığı açıklamada, “Şeyh Hamad bin Jassim'den alınan hayırsever bağışlar, uygun yönetim ve tüm doğru süreçlerin izlendiğine dair bize güvence veren Prens'in hayır kurumlarından birine derhal iletildi” dedi.



Üç kez nakit bağış aldı

Sunday Times’ın haberine göre, içinde 1 milyon euro nakit olan çanta, Charles’ın 2011 ve 2015 yılları arasında eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani'den şahsen aldığı toplam 3 milyon euro tutarındaki üç nakit paradan biriydi.

Daha önce de Şeyh Hamad, Prens Charles'a lüks Londra mağazası Fortnum ve Mason'ın çantalarına doldurulmuş 1 milyon euro verdi.

Prens Charles ayrıca 2015 yılında Clarence House'ta yapılan bire bir özel bir toplantı sırasında 1 milyon euro'luk bir spor çantasını kabul etti.

Gazete, paraların, Prens’in özel projelerini ve İskoçya'daki malikanesini finanse eden Galler Prensi Yardım Fonu'nun (PWCF) hesaplarına yatırıldığını bildirdi.



Bağış usulüne uygun

CNN’e konuşan bir kraliyet kaynağı, hayırsever bağışların gerçekliğine itiraz etmediklerini belirterek, bağışların kabulünde tüm doğru süreçlerin izlendiğini iddia etti. Sunday Times’ın haberinin bazı hatalar içerdiğini ve konuya avukatlarının dahil olduğunu belirtti.