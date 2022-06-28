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Leipzig Alexander Sörloth için kararını verdi

Leipzig Alexander Sörloth için kararını verdi

Alman ekibinin teknik patronu Domenico Tedesco, Süper Lig devlerinin radarında bulunan Norveçli oyuncunun geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.

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Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kulüpteki geleceği soru işareti olan Alexander Sörloth ile ilgili konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarında 6 as takım oyuncusu ve 4 altyapı oyuncusuyla başlayan Tedesco, "Yussuf Poulsen'in sakatlanması sonrası Alexander Sörloth ile ilgili düşüncelerimiz değişti. Sörloth, bizim oyuncumuz ve bizimle kalacak. Geri dönmesini dört gözle bekliyoruz. Antrenmanlarda onu gözleyeceğiz ve ardından tekrar konuşacağız. Bence Sörloth bu kadarını hak ediyor." açıklamasını yaptı.

Poulsen tüm kampı kaçıracak
Danimarka Milli Takım kampında sakatlanan ve ameliyata girmeye hazırlanan Yussuf Poulsen'in sezon başı hazırlık kampının tamamını kaçıracağı, en erken ağustos başında antrenman yapmaya hazır hale gelebileceği de belirtildi.

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