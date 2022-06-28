ABD'den Türkiye sınırına yakın bölgede SİHA'yla operasyon

TÜRKİYE sınırına yakın bölge olan İdlib'de hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye sınırına yakın bölge olan İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi, hava saldırısıyla vurduklarını açıkladı.

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ABD, İdlib'de El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından Ebu Hamza el Yemeni'yi, hava saldırısıyla vurduklarını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras al-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda, söz konusu kişinin öldürülüp öldürülmediği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, ilk incelemede sivil kaybı olmadığı kaydedildi.