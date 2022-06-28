Hollanda'da hortum dehşeti! Çatılar uçtu, her yer savaş alanına döndü
En son hortumdan dolayı can kaybı 1992 yılında yaşanan Hollanda'nın Zierikzee kentinde hortum çıktı. Çıkan hortumda bir kişi hayatını kaybederken 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Hollanda'nın güneybatısındaki sahil kenti Zierikzee'de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken, 20 evde büyük hasar meydana geldi, ağaçlar da yerinden söküldü.
Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dev hortumun sokaklardaki enkaz parçalarını savurduğu anlar kameraya yansıdı.
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkede yılda birkaç hortum görüldüğünü, en son 1992'de çıkan hortumda can kaybı yaşandığını belirtti.