Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücretleri tarifesi

Birçok vatandaş tarafından en çok kullanılan geçiş yollarından biri olan Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücreti kaç para oldu sorusu bayram öncesi yeniden merak edildi. Peki Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücretleri kaç para oldu, aks aralığına ve araç tipine göre Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) geçiş ücretleri ne kadar?

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1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapan Karayolları Genel Müdürlüğü yeniden kallavi bir zam yapmaya hazırlanıyor iddiasının ardından birçok vatandaş köprü ve otoyolların geçiş ücretlerini yeniden araştırmaya başladı. Peki Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)geçiş ücreti kaç para? İşte araç tipi ve aks aralığına göreÇukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi) Geçiş Ücretleri Tarifesi

Otoyol geçiş ücretleri nasıl ödenir?

Otoyol ve köprü geçişlerinde ücretler Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde ödeniyor.

Geçiş ücreti ödenmeme cezası nedir?

Otoyol ve köprülerden geçiş yaparken aracınızda bulunan HGS veya OGS cihazlarınızda yeterli baiye mevcut değilse ve ücret ödemeden geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenlendir. İhallli Geçiş Bildiriminde ne kadar ödeme yapacağınız ve hangi bankaya ödeyeceğiniz gibi durumlar belirtiliyor. Belirtilen süre içerisinde ilgili banka şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masraflar da ödenmek zorunda.

Otoyol ve köprülerde ücret nasıl alınır?

Otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ücret alınır. Otoyol ve köprülerde bu iki sistemin gişeleri ayrıdır. OGS ve HGS olan araçlara yerleştirilen elektronik cihaz aracılığıyla köprü ve otoyollardan duraksamadan geçiş sağlanır. Bu nedenle cihazlara bakiye yüklemesi yapılmadan yola çıkmamak gerekir. Aksi takdirde bakiyesiz yapılan geçiş ihlallerinde cezalı geçiş işlemi uygulanır.

Şoförlere önemli uyarı; Yola çıkmadan önce HGS veya OGS bakiyenizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda trafik sigortası ve kasko poliçelerinizin geçerliliğinin devam ettiğinden emin olun.

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü

*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

*Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

*Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

*Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

*İzmir - Çeşme Otoyolu

*İzmir - Aydın Otoyolu

*Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

*Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)