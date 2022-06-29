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Kurban bayramında bedava olan köprü yollar listesi 2022

Kurban bayramında bedava olan köprü yollar listesi 2022

Bayramda hangi yollar köprüler ücretsiz? Kurban bayramında köprü geçişleri ücretsiz mi soruları Kurban bayramı öncesinde merak edildi. Bu sene kurban bayramı 9-12 Temmuz arasında idrak edilecek. Bayram öncesinde yola çıkma hazırlıkları yapanlar ise hangi yolların, köprülerin ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayramda ücretsiz olan yollar hangileri? Kurban bayramında hangi köprüler bedava?

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Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi hangi yolların, köprülerin ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram boyunca hangi otoyollar köprüler ücretsiz .Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler bayram boyunca ücretsiz olacak. İşte bayramda geçiş ücreti olmayan yollar ve köprüler...

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü


*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

*Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

*Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

*Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

*İzmir - Çeşme Otoyolu

*İzmir - Aydın Otoyolu

*Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

*Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

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