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Kremlin tepkili! Moody’s Rusya’yı 'iflas etmiş ülke' ilan etti

Kremlin tepkili! Moody’s Rusya’yı 'iflas etmiş ülke' ilan etti

RUSYA'nın borç ödemesi yapması engellenirken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ülkenin temerrüde düştüğünü bildirdi. Kremlin ise duruma tepki gösterdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Moskova’nın tüm itirazlarına rağmen tahvil sahiplerinin 100 milyon dolarlık faiz ödemesini alamaması nedeniyle Rusya’nın dış borcunun temerrüde düştüğünü açıkladı.

Bu nedenle Moody’s tarafından yapılan değerlendirmede Rusya’nın “iflas etmiş ülke” olarak tanımlandığı bildirildi.

'Gelecekte daha fazla temerrüt olması muhtemel'

Moody’s pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Kaçırılan kupon ödemesi temerrüt teşkil ediyor” dedi. Pazar günü yapması gereken son tahvil ödemelerini engellemeler nedeniyle yapamayan Rusya 1918’den bu yana ilk kez temerrüde düşmüş oldu.

Moody’s analistleri, Rusya’nın daha fazla dış borcunun temerrüde düşebileceğini belirtirken yaptıkları açıklamada “Gelecekteki kupon ödemelerinde daha fazla temerrüt olması muhtemel” ifadelerine yer verildi.

Kremlin tepkili

Diğer yandan kedi derecelendirme kuruluşunun açıklamalarına rağmen Kremlin iddiaları reddetmeye devam etti. Kremlin ödemeleri gerçekleştirse de ABD’nin uluslararası ödeme mekanizmalarına koyduğu engel yüzünden ödemeler tahvil sahiplerine ulaşamamamıştı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere konu ile ilgili verdiği demeçte, “Fonların alıcılara aktarılmamış olması bizim sorunumuz değil” ifadelerini kullanarak duruma tepki göstermişti.

Kurumun açıklamasının ardından Moody’s kararı ile ilgili de konuşan Peskov, kredi derecelendirme kuruluşlarının Rusya’dan çekildiğini hatırlatarak “Bu, Moody’s’in derecelendirme sürecini yeniden başlattığı anlamına mı geliyor? Kurum mutlaka kendini açıklamalı” dedi.

Yeniden borçlanmak yıllar alabilir

Uzmanlar Rusya’nın temerrüde düştüğü ilan edildikten sonra yeniden uluslararası borçlanmaya başlamasının yıllar alabileceği görüşünde. Ayrıca temerrüt ülkenin uluslararası alanda yaşadığı finansal alandan dışlanma açısından ciddi öneme sahip.

Ülkenin eurobondları mart ayının başından bu yana sorunlu seviyelerde işlem görüyor. Ayrıca Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervleri donmuş durumda ve en büyük bankalar küresel finansal sistemden kopuk.

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