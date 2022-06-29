İsmail Hacıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Duygu Kaya Kurmarki'den boşandı mı?

FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde Savaş ve Barış karakterlerine hayat veren ve oyunculuğu ile ayakta alkışlanan İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haberin ardından İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı yeniden merak edildi. 2 kez evlilik yapan İsmail Hacıoğlu 2022 yılında kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den boşandı.

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Mahkum dizisindeki performansı ile ayakta alkışlanan oyuncu İsmail Hacıoğlu gönlünü kendi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Birlikte tatile çıktıkları iddia edilen ikilinin aşk haberleri bugun magazin gündeminin konusu oldu. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı yeniden merak edildi. 2 kez evlilik yapan İsmail Hacıoğlu 2022 yılında kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den boşandı.

Birsen Altundaş'ın iddiasına göre, geçen sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

Doğa aşığı olan iki sevgili birçok meslektaşı güney sahillerine inerken Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı. Hacıoğlu, Gürbüz’le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisiyle ünlenen daha sonra sağlık sorunları yaşayarak bir süre ekrandan uzak kalan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u da terk ederek Ege'ye yerleşmişti.

İsmail Hacıoğlu kimdir: 30 Kasım 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu koyu bir Galatasaray taraftarıdır.

Küçük yaşlardan itibaren dublaj ve tiyatro yapmaya başlayan Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitimler aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanmasına rağmen ilk sınıfta okuldan ayrıldı.

İsmail Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile dünya evine girdi.

Evliliklerini yürütemeyen çift 2015 yılında boşanma kararı aldı.Bu evlilikten sonra İsmail Hacıoğlu 2016 yılında Duygu Kaya ile evlendi.

İsmail Hacıoğlu bu evliliğindede boşanma kararı alarak boşanmıştır.

Kariyeri boyunca birçok dizi,film ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncu şimdilerde rol aldığı Mahkum dizisiyle isminden sıkça bahsettiriyor.

Aldığı ödüller

2003 - 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu

2003 - 15. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu

2003 - 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - Yılın Umut Veren Sanatçısı

2004 - 11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri - Umut Veren Erkek Oyuncu

2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2011 - 16. Sadri Alışık Ödülleri- Yılın En İyi Erkek Oyuncusu

Rol aldığı projeler

2021 - Mahkum (Dizi)

2019 - Türk İşi Dondurma (Film)

2019 - Şuursuz Aşk (Film)

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Film)

2017 - Ayla (Film)

2016 - Mahrumlar (Film)

2015 - Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası (Dizi)

2015 - Kafes (Film)

2015 - Sonsuz Bir An (Film)

2013 - Osmanlı Tokadı (Dizi)

2013 - Meryem (Film)

2011 - Şüphe (Dizi)

2011 - Türkan (Film)

2011 - Firar (Dizi)

2010 - Çakal (Film)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olm... (Film)

2009 - Sonsuz (Film)

2008 - Vali (Film)

2008 - Sarıkamış Beyaz Hüzün (Film)

2008 - Hızlı Yarışçı (Film)

2008 - Hoşçakal Güzin (Film)

2008 - Gökten Üç Elma Düştü (Film)

2008 - Gece Sesleri (Dizi)

2008 - Beni Unutma (Dizi)

2008 - Başka Semtin Çocukları (Film)

2007 - Sinekli Bakkal (Dizi)

2007 - Kabadayı (Film)

2006 - Sınav (Film)

2005 - Beyaz Gelincik (Dizi)

2004 - Anlat İstanbul (Film)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Dizi)

2002 - Koçum Benim (Dizi)

2002 - Karşılaşma (Film)

2001 - Hiçbir yerde (Film)

2001 - Bana Şans Dile (Film)