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Irak'ta PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Irak'ta PKK'ya bir darbe daha! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı devam eden operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" denildi.

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