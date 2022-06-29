Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu güncel geçiş ücretleri ödeme nasıl olur?

Şoförlere hızlı, konforlu ve kolay bir ulaşım sağlayan köprü ve otoyollara bayram öncesi zam gelecek iddiası vatandaşları telaşlandırdı. Peki tercih edilen ulaşım yollarından biri olan Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 yılında kaç para oldu? Osmangazi köprüsü geçiş ücreti 2022 yılı itibari ile otomobiller için 184,50 TL, motosikletler için ise 129 TL olmuştur. Hafif ticari araçlar için 295 TL ve 3.sınıf araçlar için de 350 TL olmuştur.

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Her gün binlerce sürücü tarafından kullanılan konforlü ve hızlı ulaşım sağlayan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2022, bayram öncesi zam gelecek iddiasının ardından köprü ve otoyol ücretleri yeniden araştırılmaya başlandı. Osmangazi köprüsü geçiş ücreti, sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Özellikle kullanım anlamı açısından da önem taşıyan konular arasındadır. Bu bakımdan Osmangazi köprüsünün geçiş ücreti de merak edildi. Osmangazi köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar ve kaç para?

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti 2022 yılı itibari ile otomobiller için 184,50 TL, motosikletler için ise 129 TL olmuştur. Hafif ticari araçlar için 295 TL ve 3.sınıf araçlar için de 350 TL olmuştur.

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti 2022

Osmangazi köprüsünün geçiş ücreti her sene değişmektedir. Bu nedenle güncel fiyatları da sık sık merak edilmektedir. Osmangazi köprüsünün 2022 senesi güncel geçiş ücretleri şu şekildedir:

Otomobiller için 184,50 TL

Hafif ticari araçlar için 295,00 TL

Motosikletler için 129,00 TL

3.sınıf araçlar için 350,00 TL

4.sınıf araçlar için 464,50 TL

5.sınıf araçlar için 585,50 TL

Otoyol geçiş ücretleri nasıl ödenir?

Otoyol ve köprü geçişlerinde ücretler Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde ödeniyor.

Geçiş ücreti ödenmeme cezası nedir?

Otoyol ve köprülerden geçiş yaparken aracınızda bulunan HGS veya OGS cihazlarınızda yeterli baiye mevcut değilse ve ücret ödemeden geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenlendir. İhallli Geçiş Bildiriminde ne kadar ödeme yapacağınız ve hangi bankaya ödeyeceğiniz gibi durumlar belirtiliyor. Belirtilen süre içerisinde ilgili banka şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masraflar da ödenmek zorunda.

Otoyol ve köprülerde ücret nasıl alınır?

Otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ücret alınır. Otoyol ve köprülerde bu iki sistemin gişeleri ayrıdır. OGS ve HGS olan araçlara yerleştirilen elektronik cihaz aracılığıyla köprü ve otoyollardan duraksamadan geçiş sağlanır. Bu nedenle cihazlara bakiye yüklemesi yapılmadan yola çıkmamak gerekir. Aksi takdirde bakiyesiz yapılan geçiş ihlallerinde cezalı geçiş işlemi uygulanır.

Şoförlere önemli uyarı; Yola çıkmadan önce HGS veya OGS bakiyenizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda trafik sigortası ve kasko poliçelerinizin geçerliliğinin devam ettiğinden emin olun.