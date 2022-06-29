15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para 2022 güncel geçiş tarifesi

Birçok vatandaş tarafından en çok kullanılan geçiş yollarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para oldu sorusu bayram öncesi yeniden merak edildi. Peki 1. Köprü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para oldu, aks aralığına ve araç tipine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

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1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapan Karayolları Genel Müdürlüğü yeniden kallavi bir zam yapmaya hazırlanıyor iddiasının ardından birçok vatandaş köprü ve otoyolların geçiş ücretlerini yeniden araştırmaya başladı. Peki ​​15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti kaç para? İşte araç tipi ve aks aralığına göre ​​15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi

* Ücretlere KDV dahildir.​

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerinide ödeyecektir. Bilgi için 0 850 460 60 60'ı arayınız.

- Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.

Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar, Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

- Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

Otoyol geçiş ücretleri nasıl ödenir?

Otoyol ve köprü geçişlerinde ücretler Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde ödeniyor.

Geçiş ücreti ödenmeme cezası nedir?

Otoyol ve köprülerden geçiş yaparken aracınızda bulunan HGS veya OGS cihazlarınızda yeterli baiye mevcut değilse ve ücret ödemeden geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenlendir. İhallli Geçiş Bildiriminde ne kadar ödeme yapacağınız ve hangi bankaya ödeyeceğiniz gibi durumlar belirtiliyor. Belirtilen süre içerisinde ilgili banka şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masraflar da ödenmek zorunda.

Otoyol ve köprülerde ücret nasıl alınır?

Otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ücret alınır. Otoyol ve köprülerde bu iki sistemin gişeleri ayrıdır. OGS ve HGS olan araçlara yerleştirilen elektronik cihaz aracılığıyla köprü ve otoyollardan duraksamadan geçiş sağlanır. Bu nedenle cihazlara bakiye yüklemesi yapılmadan yola çıkmamak gerekir. Aksi takdirde bakiyesiz yapılan geçiş ihlallerinde cezalı geçiş işlemi uygulanır.