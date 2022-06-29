Erdoğan'ın maaş hamlesi Kılıçdaroğlu'nun oyununu fena bozdu

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek bütçede kendi maaşına yapılan zammı düşürmesine değinerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Erdoğan kabine toplantısından sonra maaşından vazgeçti sen de vazgeçecek misin?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz haftaki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri bıraksın. Senin çocuklarının ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Milyon dolarlarla nasıl oynadıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ek bütçe ne diyor?

Kılıçdaroğlu, ek bütçede yazanların aksine bile bile yalan söyledi. Ek bütçede, maaş zammıyla ilgili şunlar yazıyor: “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan ‘personel giderleri’ ve ‘Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri’ ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5’i oranında, ‘Cumhurbaşkanı ödeneği’ ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2’si oranında ödenek eklemesi yapılacak."

Gerçeği bile bile yalan söyledi

Buna göre, Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 20,2 oranında zam yapılacak. Buna rağmen, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına yüzde 40,4 oranında zam istiyor" demesi tepki çekti.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi YouTube kanalında Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendirdi.

Sen de maaşından vazgeçecek misin?

Özışık, "Senin maaşına 80 bin lira zam yapılıyor sen niye ses çıkarmıyorsun. Erdoğan'ın maaşına yüzde 20 zam yapılınca kıyameti koparıyorsun. Niye kendi maaşını konuşmuyorsun. Öyle mi hadi bakalım hodri meydan. Erdoğan kabine toplantısından sonra maaşından vazgeçti sen de vazgeçecek misin?" dedi

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