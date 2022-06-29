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Cumhurbaşkanı maaş zammı iptal edildi! Erdoğan 40 bin liralık zam için ne demişti?

Cumhurbaşkanı maaş zammı iptal edildi! Erdoğan 40 bin liralık zam için ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 oranında zam yapılmasını öngören madde ek bütçe yasa teklifinden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası kendi maaşına zam getiren düzenlemenin iptal edilmesi için Meclis’e çağrı yapmıştı.

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TBMM Genel Kurulunda görüşülen Ek Bütçe Yasa Teklifinin birinci maddesinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı başlangıç ödeneklerinin artırılmasını öngören madde AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı. 

Cumhurbaşkanı maaşına 40 bin lira zam yapılıyordu
Zam başlangıç ödeneğine yapılacağı için brüt maaşın ikinci 6 aylık dönemine yüzde 40.4 oranında zam olarak yansıyacak ve böylece 100 bin 750 lira olan Cumhurbaşkanı aylığı 141 bin 453 liraya çıkacaktı. Bu düzenleme ile 40 bin 703 liralık zamdan vazgeçildi.

Emekli cumhurbaşkanı, başbakan ve milletvekili zamları da iptal
Cumhurbaşkanı maaş zammı iptal edildiği için emekli cumhurbaşkanı, emekli başbakan, emekli milletvekilleri ile bu kişilerin eşlerinin emekli aylıklarına yapılacak yüzde 40'lık zam da şimdilik askıya alınmış oldu. İktidar emekli eski yöneticilerin maaş zammını Cumhurbaşkanlığı ödeneği dışında başka bir göstergeye endekslemek için düzenleme yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiriler sonrası ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında “Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum” demişti.

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