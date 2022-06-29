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NATO Genel Sekreteri ilk kez 'Türkiye' dedi

NATO Genel Sekreteri ilk kez 'Türkiye' dedi

İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin de olduğu mini zirvede yer alan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu kez 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullandı.

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Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen 4'lü zirve sona erdi.

Zirvenin ardından Türkiye'nin endişeleri ve şartları dikkate alınarak muhtıra metni oluşturuldu.

Muhtırada, bugün, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in kolaylaştırıcılığında bir araya gelen Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in temsilcilerinin müteakip hususlarda mutabık kaldıkları belirtildi.

Stoltenberg ilk kez 'Türkiye' dedi
Zirve sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini gidermek için hemfikir olduklarını belirtirken, ilk kez 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullandı.

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