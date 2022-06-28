Fenerbahçe Emre Mor transferini bitiriyor! İş artık imzaya kaldı

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Emre Mor'da mutlu sona ulaştı! Fatih Karagümrük ile anlaştıktan sonra oyuncunun menajeriyle masaya oturan sarı-lacivertliler oyuncu kanadıyla da el sıkıştı ve iş artık imzaya kaldı! Fenerbahçe ile Emre Mor, 3+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı.

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Emre Mor adım adım Fenerbahçe'ye! Sarı-lacivertliler geçen günlerde resmi teklif yaptığı Fatih Karagümrük ile milli futbolcunun bonservisini satın alma konusunda anlaşma sağladıktan sonra gözler oyuncu tarafıyla yapılacak görüşmelere çevrilmişti.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Fenerbahçe, Emre Mor'un geçen günlerde İstanbul'a gelen menajeriyle de anlaşma sağladı. İki tarafın 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos deneyimlerinin ardından Fatih Karagümrük'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de adeta yeniden doğmuştu. Geçen sezon özellikle Volkan Demirel'le çalıştığı dönemde kendini bulan Emre Mor, 26 maçta 5 gol atarken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.