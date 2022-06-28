Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması! 3 yıllık anlaşma

Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel’le 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-Mavililer, 2022-2023 sezonu için 33 milyon TL + KDV kazanacak. Sonraki sezonların sponsorluk tutarı ise bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek belirlenecek.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu" konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşma ile Şirketimiz tarafından, forma göğüs sponsorluğu yanında stadyum ve tesisler başta olmak üzere çeşitli reklam alanlarında, reklam ve tanıtım hizmetleri hakkı tanınmıştır. Vestel Şirketler Grubu, Şirketimize, forma göğüs sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-2023 futbol sezonu için yıllık 33.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Sonraki sezonların sponsorluk tutarı ise bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek belirlenecektir. Yapılan sözleşmede ilave olarak Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre ekstra bonuslar yer almaktadır."