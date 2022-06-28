İran söylemini yumuşattı: Türkiye özel bir operasyon yapabilir

İRAN Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin kaygılarının ele alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Ve bu durum belki özel bir operasyon gerektirebilir" dedi.

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İRAN Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Abdullahiyan, yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyonuna karşı bir önceki açıklamaya nazaran daha olumlu sinyal verdi.

"Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz"

Emir Abdullahiyan, gazetecilere verdiği demeçte, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Ve bu durum belki özel bir operasyon gerektirebilir. Türkiye'nin güvenlik kaygıları kalıcı olarak ele alınmalıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Türkiye'nin olası planını eleştirirken bu operasyonun Suriye'deki gerilimi artıracağını söylemişti.