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Avcılar'da ceset şoku! Meğer hakkında kayıp ihbarı yapılmış

Avcılar'da ceset şoku! Meğer hakkında kayıp ihbarı yapılmış

AVCILAR’da sahilde 25 yaşında genç bir kadın cesedi bulundu. Yakınlarında ise kadına ait olduğu düşünülen çanta ve ayakkabı olduğu görüldü.

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Olay, Avcılar Denizköşkler Sahil’de yaşandı. Sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kayakların dibinde hareketsiz duran bir kadın görüldü. Olay polise ihbar edildi. Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri kadının öldüğü belirlendi. Yakınlarda ise yine aynı kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta ve ayakkabı bulundu.

Cesedin daha önceden de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Ebru Yaşa(25)’a ait olduğu değerlendirildi. Yaşa’a ait ceset itfaiye ekipleri yardımıyla sudan çıkarılarak incelemek üzere ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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