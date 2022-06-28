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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere sert tepki: Beni yaktınız

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere sert tepki: Beni yaktınız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel kesim kıyafetleriyle poz veren CHP'li vekillere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürüne "Beni yaktınız" şeklinde çıkıştığı iddia edildi.

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Türkiye'de artan hayat pahalılığı milyonlarca insanın yaşamını zorluyor. Temel ihtiyaçların lükse dönüştüğü bu dönemde siyasetçilerin giydiği kıyafetler, kullandığı aksesuarlar zaman zaman gündeme geliyor.

Pek çok partinin ekonomi kurmayları olağanüstü toplantılarla bir araya gelirken düzenledikleri basın toplantılarında "ekonomik krize" vurgu yapıyor.

CHP'li vekillerin lüks tutkusu

Ancak ana muhalefet vekillerinin sosyal medyada yer alan bu fotoğrafları tepkileri de beraberinde getirdi.

F5Haber'in haberine göre; İthal kumaşları ve özel dikim lüks kıyafetler yapmasıyla ünlü olan terzi İbrahim Kılıç, CHP milletvekillerinin makam odalarında verdikleri "prova pozları"nı Instagram sayfasında paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımlar eleştirilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu özel kalemine çıkıştı

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre servet değerindeki kıyafetlerin, TBMM çatısı altında vekillerin kendi üzerlerinde sergilemesine Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.

İddiaya göre; Kılıçdaroğlu "Beni yaktınız. Bu reklamcı adamı nasıl yanıma soktunuz?" diye özel kalemine tepki gösterdi. Hemen ekleyelim, bu terziye kıyafet diktirenler arasında Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi Derya Gödek de var.

Sosyal medyada da tepki var

CHP’li milletvekillerinin on binlerce liralık özel dikim kıyafetlerin meclis odalarındaki provalarının fotoğraflarını paylaşan pek çok kişi "vatandaşla alay mı ediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte tepkilere neden olan o fotoğraflardan bazıları;

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