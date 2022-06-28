Mersin'de bankadan kredi çekeceğim yalanıyla araç sahiplerini dolandırdı

MERSİN'de ilanda bulduğu araçların devrini 'bankadan kredi çekeceğim' diye üstüne alan, ardından parayı ödemeden 3. şahsa devrettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 müşteki şahsın araç satışında dolandırıldıkları yönünde yaptıkları şikayet üzerine çalışma başlattı.

5 şahıstan 990 bin lira dolandıran şahsın A.E. olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Kapora ödeyip araçları üstüne alıyor

Şahsın ilanda bulduğu satılık araçların sahiplerini arayarak ve çeşitli isimler kullanarak müşteri olduğu, araç için Mersin'de krediye başvuracağını, kapora adı altında cüzi miktarda ödeme yaptığı, kalan tutarı da kredinin çıkmasıyla ödeyeceğini belirterek, araçları üstüne yaptığı, ardından ise 3'üncü şahıslara devrederek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.