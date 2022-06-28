Kocaeli'de çıkamazsınız çıkan kalır denilen 100 metrelik kuleye çıktılar sonrası inanılmaz

Olay sabaha karşı 03.00 sıralarında Sekapark'ta bulunan ve Seka Fabrikasından kalan tarihi kulede meydana geldi. İddiaya göre Deniz K. ile Kemal K. yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kuleye, henüz öğrenilemeyen bir şekilde çıkmayı başardı. İkili, kulede bulundukları esnada, beton parçaları üzerlerine düştü.