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Manchester City'den ayrılan Fernandinho 17 yıl sonra yuvaya döndü

Manchester City'den ayrılan Fernandinho 17 yıl sonra yuvaya döndü

Manchester City'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Fernandinho, Atletico Paranaense'ye transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, tam 17 yıl sonra kariyerine başladığı kulüp için top koşturacak.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız futbolcu Fernandinho, 17 yıl aradan sonra kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye transfer oldu. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Premier Lig kariyerinde 6 Lig Kupası, 5 Premier Lig, 1'er Federasyon Kupası ve Community Shield olmak üzere 13 kupa zaferi bulunuyor.

Avrupa’da 78 gol, 82 asist
2005 yılında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan Fernandinho, 2013'te ise sergilediği performans ile dikkat çekerek Manchester City'ye katıldı. Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 281 maçta 52 gol atan Brezilyalı, 49 da asist yaptı. Manchester City'de ise 9 sezonda 383 müsabakaya çıkan Fernandinho, 26 gol kaydederken, 33 de asiste imza attı.

Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı
Brezilya Milli Takımı formasını ilk kez 2011 yılında Almanya ile yapılan hazırlık maçında giyen yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde 53 kez sahaya çıktı ve 2 golle takımına katkı sağladı. Fernandinho, Brezilya ile 2019 yılında Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı.

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