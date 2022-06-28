Otoyol ve köprülere zam geliyor kulislerde konuşulan artış oranı korkuttu

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otoyollara büyük zam geliyor. Kulislerde konuşulanlara göre köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 30-40 aralığında artış konuşuluyor. Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti araçlar için 184 lira, Çanakkale Köprüsünün geçiş ücreti ise 200 lira. Zamla birlikte vatandaşın zaten yüksek bulduğu bu geçiş ücretleri cepleri daha da zorlayacak bir rakama çıkacak.

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1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapan Karayolları Genel Müdürlüğü yeniden kallavi bir zam yapmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın “uygun” bulacağı oranda yapılacak zammın yılın ikinci yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girmesi bekleniyor. Bu da Kurban Bayramı öncesi demek oluyor. Vatandaşların 9 günlük bayram tatili için yollara düşeceği vakte denk gelen zammın yüzde 35 ile yüzde 40 aralığında olacağı söyleniyor. Zamla birlikte Osmangazi Köprüsü'nün 184 lira olan geçiş ücreti 250 liranın Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti de 290 lirayı bulacak. İstanbul İzmir arasındaki Osmangazi köprüsü ve otoyol dahil ücret de 459 liradan 600 liranın üstüne çıkacak.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılmıştı

Karayolları Genel Müdürlüğü, son olarak 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyollara ortalama yüzde 25 zam yapmıştı. Geçiş ücretlerinin, 2022 yılında iki yönlü olarak alınmasına karar verilmişti. Buna göre (aks aralı1ğı 3.20 metreden küçük iki akslı) araç sahipleri, zam sonrasında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yönlü geçiş ücreti için 8.25 TL, gidiş-geliş için 16.50 TL ödüyor.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 yılı Ocak ayında yapılan zamla 184, 50 TL olmuştu.

Yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti de araçlar için 200 lira olarak belirlenmişti.

Bursa İzmir arası otoban ücreti 1 Ocak 2022'de gelen zam sonrasında araçlar için 214.50 liraya yükselmişti. İstanbul İzmir arasında Osmangazi ve otobanı kullananların ödediği toplam ücret 459 lira tutuyor.