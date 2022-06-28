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Meral Akşener'e bir şok daha: Adıyaman İlçe Başkanı istifa etti

Meral Akşener'e bir şok daha: Adıyaman İlçe Başkanı istifa etti

İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan’ın ardından Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hakan Karaaslan da istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti Adıyaman Teşkilatında, iki günde iki başkan istifa etti. Kahta İlçe Başkanı Sait Doğan’ın zehir zemberek açıklama yaparak istifa etmesinin ardından bir istifa haberi de Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hakan Karaaslan’dan geldi.

Yazılı açıklama yapan Karaaslan, “Kurucusu olduğum İYİ Partinin Merkez İlçe Başkanlığını 2,5 yıldır yürütmekteyim. Uygun gördüğüm (İl Başkanının ve 3-5 hizipçinin parti hakkındaki sığ düşünceleri nedeni ile fikirlere saygı duymaması uyuşmazlığa neden oldu) sebeplerden dolayı kendi rızam ve isteğim ile merkez ilçe görevimden istifa ediyorum.

Bu süre zarfında teşkilatta görev almış partili arkadaşlarım, delegeler, üyeler, basın mensupları ve bana gönül vermiş bütün Adıyamanlı hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Partimde bir nefer olarak çalışmaya ve elimden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğim. İstifamı Hz. Ömer’in (ra) güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. ‘Kişiliğini makamdan alanlar makamdan sonra kişiliksiz kalırlar’ diyerek kriteri belirlemiş. Yani makama şeref veren insanlara ihtiyacımız var, makamdan şeref alanlara değil” dedi.

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