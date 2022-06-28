BIST 2.552
DOLAR 16,65
EURO 17,63
ALTIN 977,04
HABER /  DÜNYA

Hindistan'da 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın Mumbai kentinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Abone ol

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Kurla bölgesinde 4 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, 13 kişinin enkazdan çıkarıldığını bildirirken olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Maharashtra Eyaleti Başkanı Subhash Desai, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli yardım yapılacak ve yaralılar ücretsiz bir şekilde tedavi edilecek. Kazanın sorumluları da araştırılarak gerekli cezayı alacak" dedi.

Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Memur maaşları bayramdan önce ne zaman yatar 2022 ödeme günü
Memur maaşları bayramdan önce ne zaman yatar 2022 ödeme günü
Kaza yapan araçtan çıktı yetkililer apar topar el koydu
Kaza yapan araçtan çıktı yetkililer apar topar el koydu
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir açıkladı: 70 milyar dolara yaklaştı
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir açıkladı: 70 milyar dolara yaklaştı
Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Biden, Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyorum
Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Biden, Erdoğan'ı görmeyi dört gözle bekliyorum
Rusya'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 kişi kara liste yaptırımı
Rusya'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 kişi kara liste yaptırımı
Aile Destek Programı başvuru e devlet 2022 nasıl yapılır TC ile giriş ekranı
Aile Destek Programı başvuru e devlet 2022 nasıl yapılır TC ile giriş ekranı
101 yaşındaki Nazi gardiyanına 5 yıl hapis cezası verildi
101 yaşındaki Nazi gardiyanına 5 yıl hapis cezası verildi
Kurban Bayramı nedeniyle Rus turistleri Türkiye'de yer bulamıyor
Kurban Bayramı nedeniyle Rus turistleri Türkiye'de yer bulamıyor
Onyekuru için flaş transfer iddiası: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya
Onyekuru için flaş transfer iddiası: Süper Lig'in iki devi karşı karşıya
HAK-İŞ asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam istedi
HAK-İŞ asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam istedi