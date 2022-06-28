Fuat Uğur'dan tartışmalı yazı! 'Darbe' iması mı yaptı? Tiyatro ve kontrolü diye cıyaklamayın...

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü "Türk cezaevlerindeki Batılı askerlere yenileri eklenebilir" başlıklı yazısıyla yeni bir tartışmanın kapağını araladı. Fuat Uğur'un yazısı 'yeni darbe iması' olarak yorumlandı. Uğur, "Yine en baştan söyleyelim de hani, yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın!" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü "Türk cezaevlerindeki Batılı askerlere yenileri eklenebilir" başlıklı yazısında yeni darbe imasında bulundu. Türkiye'nin tarihinde ne zaman darbe girişiminde bulunulsa ekonomik sıkıntıların azalmaya başladığı ve halkın alım gücünün yükselmeye başladığı yıllara denk geldiğini belirten Uğur, bu noktadaki parametrenin "Türkiye’nin Batı uşaklığını reddetmesi" olduğunu söyledi.

Güdümlü muhalefet ve medyasının istismar edebileceği tüm argümanlar...

Fuat Uğur, Türkiye'nin ekonomik krizin üstesinden gelmek için 'canhıraş bir gayret içinde' olduğunu belirterek, "ABD ve AB gibi para basıp üçüncü dünya ülkelerinden istediği kadar malı toplayabilme konforu yok Türkiye’nin" diye yazdı. Ekonomik sıkıntılara ilişkin olarak "güdümlü muhalefetin ve medyasının istismar edebileceği tüm argümanları sunmakta" diyen Uğur, 'şimdilik harekete geçmeye niyetlerinin olmadığını' sözlerine ekledi.

'CHP'nin başındaki Metaverse figürünün oyun planı belli'

Uğur, muhalefetin milli kenetlenmeye yol açacak herhangi bir olayın iktidarın işine yarayabileceğini düşündüğünü belirterek, "CHP'nin başındaki Metaverse figürünün oyun planı belli" diye kaleme aldı. İşlerin iyiye gitmeye başladığı sırada 'başlama düdüğünün' çalınacağını söyleyen Uğur, "Atatürkçü ve solcu kılığındaki FETÖ’cüler ve PKK’nın talimatlarıyla hareket eden HDP’liler aportta bekliyorlar. Onları 'meşru' göstermek amacıyla CHP ve İP’liler de tabii" ifadelerini kullandı.

'Köprüdeki tüm öğrenciler dibine kadar FETÖ'cüdür'

Hava Harp Okulu öğrencilerinin tahliyesinden rahatsız olduğunu ifade ettiği yazısında Uğur, tarihteki tüm darbecilerin askeri öğrencileri darbe girişimlerde görevlendirdiğini dile getirdi ve 15 Temmuz'da köprüye çıkan askeri öğrencileri işaret etti. Twitter’dan “Sade Vatandaş” rumuzlu Hava Harp Okulu mezunu eski bir askerin tweetlerine yazısında yer veren Uğur, "Sade Vatandaş"ın "O köprüdeki tüm öğrenciler dibine kadar FETÖ'cüdür" sözlerini paylaştı.

'Yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın'

Uğur, yazısını şu sözlerle sonlandırdı: "Amerika’nın Türkiye’deki elemanlarının yüzsüz ve pespaye oluşları bu ülkenin namuslu evlatları için ayırt edici bir kriter. Bitleri kanlandı. Sanıyorlar ki devlet gaflet uykusunda ve ne yapacağını bilmiyor. Ders almadılar. Artık dışarıdan gelecek saldırıların içeride de bir karşılığı olacaktır. Bu ülke insanlarının iş birlikçiler için daha fazla eli kolu bağlı oturmayacağı aşikâr. Üniformalı ya da sivil; ABD’nin Türk cezaevlerindeki tüm askerlerine ve casuslarına yenileri eklenecektir şüphesiz. Geçen 15 Temmuz’da fareler kaçtı ama bu kez konulan kapanlar sürprizli 'hediyelerle' dolu. Yine en baştan söyleyelim de hani, yok tiyatro yok kontrollü filan diye sonradan ciyaklamayın!.."